Avrupa'da kömür fiyatında hızlı yükseliş

API 2 Q2’22 kontratı şu dakikalarda Ice Futures’ta en son 66,30 dolar artışla 475 dolar/tondan işlem görüyor.

Kontrat gün içerisinde 500 dolar/ton ile şu ana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupalı alıcılar, Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşının ihracatta daha fazla kesintiye yol açacağı beklentisiyle gergin bekleyişini sürdürüyor.

Bu kesinti Rusya'nın Avrupa'ya sevkiyatı yasaklaması, Karadeniz trafiğine daha fazla kısıtlama getirilmesi veya Rus menşeli kömürü nakletmeyi reddeden nakliye firmaları ve limanları yoluyla gelebilir.

Almanya merkezli bir kömür trader’ı, alıcıların acil alternatifler arıyor olmaları nedeniyle spot piyasanın da arz açısından çok sıkı olduğunu söyledi.

Trader, “Avrupa'ya hala Rus kömürü geliyor ama mücbir sebep ilan edildi.” şeklinde konuştu.

Rusya'nın en büyük kömür tedarikçisi olan Siberian Coal Energy Company (SUEK) geçen hafta yükselen fiyatlar ve lojistik belirsizlikler nedeniyle ihracatta fors majör ilan etmişti.