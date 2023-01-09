Avrupa'da kömür fiyatları 11 ayın dibinde

API 2 şubat ayı vadeli kömür kontratı Ice Futures’ta bugün en son 3,70 dolar azalışla 167 dolar/ton seviyesinden işlem gördü. Bu rakam kontratın 21 Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini temsil ediyor.

Avrupa merkezli bir kömür analisti, “Düşüş eğilimi ılıman ve rüzgârlı hava ile Atlantik Havzası’ndaki düşük doğal gaz fiyatlarından kaynaklanıyor. Ayrıca Avrupa'daki kömür ve gaz stokları güçlü kalmaya devam ederek daha sonra yeniden stoklama talebini hafifletiyor” şeklinde konuştu.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) verilerine göre Batı Avrupa'da bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ile 3 °C üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların ay sonuna kadar normalin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp (ARA) adlı dört önemli kuru yük ithalat terminalindeki kömür stokları geçen hafta üç ayın en yüksek seviyesi olan 6,4 milyon tona ulaştı, ancak bu haftaya ilişkin veriler henüz yayınlanmadı.

Son tahminlere göre şubat ayında %36 kapasite ile çalışan Almanya merkezli bir kömür santralinin kar marjı 32 euro/MWh, %50 kapasite ile çalışan doğal gaz santrali içinse -3,30 euro/MWh düzeyinde yer alıyor.