Avrupa'da kömür stokları 2 ayın zirvesinde

Güncel liman verilerine göre Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki (ARA) dört önemli terminaldeki kombine envanterler bir hafta öncesine göre 0,29 milyon ton artışla 6,24 milyon ton düzeyine ulaştı ve 10 Ekim ile başlayan haftadan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Stok seviyeleri geçen yılın bu zamanına göre yaklaşık 2 milyon ton daha yüksek bir düzeyde yer alıyor.

API 2 Q1’23 vadeli kömür kontratı Ice Futures'ta bugün en son 1,65 dolar düşüşle 261,00 USD/ton seviyesinden işlem gördü.

Rotterdam'ın EMO terminalindeki stoklar bu hafta 4 milyon ton ile üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi. OBA terminalinde ise stok seviyesi önceki haftaya kıyasla değişmeden 1,8 milyon ton olarak belirlendi.

EBS terminalinde 0,065 milyon ton ve Vlissingen terminalinde ise 0,37 milyon ton stok seviyeleri kaydedildi.