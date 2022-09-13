Avrupa'da kömür stokları 3 ayın dibinde

Bugün paylaşılan verilere göre Kuzeybatı Avrupa limanlarındaki birleşik kömür stokları yükselen nehir seviyelerine bağlı olarak özellikle Almanya'daki iç termik santrallerine sevkiyatların artmasıyla bu hafta yaklaşık %9 düştü.

Verilere göre Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki (ARA) dört ana terminaldeki birleşik stoklar bu hafta 0,64 milyon ton azalışla üç ayın en düşük seviyesi olan 6,45 milyon ton düzeyine geriledi.

Kömür stokları ağustos ortasındaki üç yılın en yüksek seviyesi olan 7,17 milyon tondan yaklaşık %10 daha düşük bir düzeyde yer alıyor.

Büyük bir kuru yük terminali kaynağı “Nihayet nehirlerde daha yüksek seviyelerde su var” ifadelerini kullanarak bunun iç tesislere kömür mavna sevkiyatlarını artırdığını söyledi.