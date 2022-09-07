Avrupa'da kömür stokları 3 yılın zirvesine yakın

Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki dört ana terminaldeki toplam stoklar bu hafta bir önceki haftaya göre 0,1 milyon ton artışla 7,1 milyon ton oldu.

Ağustos ortasında stoklar 7,17 milyon tonla 2019 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Rotterdam'ın EMO terminalinden bir kaynak “Kesinlikle maksimum depolama kapasitesine yakınız” şeklinde konuştu.

Kömürle çalışan elektrik üretim tesislerinin kar marjları ilgi çekici olmaya devam etse de mavna operatörleri kavurucu bir yazın Avrupa genelinde nehir seviyelerinin azalmasına neden olmasının ardından su yollarında taşınan kömür hacmini azaltmak zorunda kaldı.