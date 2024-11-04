Avrupa'da ortalama gaz fiyatı yükseldi

RIA Novosti'nin Londra ICE borsasından alınan istatistiki verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Ekim ayında Avrupa'da gazın ortalama değişim fiyatı bin metreküp başına yaklaşık 456 dolar ile neredeyse son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

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Ekim ayında en yakın vadede gaz maliyeti bin metreküp başına ortalama 455,9 dolar oldu. Bu rakam Eylül ayı rakamı olan 415,9 dolardan 40 dolar ya da %9,6 daha fazla, ancak geçen yılın Ekim ayı rakamından yaklaşık 60 dolar ya da %24 daha az ve Kasım ayı rakamı olan bin metreküp başına 511,3 dolardan daha az.

Ayrıca, Ekim ayı sonunda bu fiyatlar geçen yılın 1 Aralık tarihinden bu yana ilk kez bin metreküp başına 485 doları aştı. Uzmanlar geçen ay fiyatların Rusya'dan hem boru hattı hem de sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin belirsizlik koşullarında arttığını kaydetti.