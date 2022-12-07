Avrupa'da teknoloji şirketlerinin değeri azaldı

Atomico tarafından bugün açıklanan "Avrupa Teknolojisinin Durumu" raporuna göre Avrupa'da kamu ve özel sektör teknoloji şirketlerinin toplam değerleri 2021 yılı son çeyrekteki 3,1 trilyon dolardan 2,7 trilyon dolara geriledi.

Atomico'nun 41 ülkeden derlediği verilere göre Avrupalı startup şirketlerine girişim sermayesi fonlarının yatırımları yüzde 18 düşerek 85 milyar dolarda kaldı.

Yabancı yatırımcılar Avrupa teknoloji sektörüne yatırımlarından büyük oranda çıktı. ABD merkezli yatırımcılar Avrupa teknoloji sektörüne yatırımlarından 100 milyar dolar, toplam yatırımlarının yüzde 22'sini çekti.

2022 yılında Avrupa'da unicorn olarak adlandırılan değeri 1 milyar doların üzerinde teknoloji şirketi yaratma hızı da düştü. 2021 yılında 105 startup unicorn seviyesine çıkarken, bu yıl sayı 31'de kaldı.

Genel merkezleri Avrupa'da olan teknoloji şirketleri bu yıl 14 bin kişiyi işten çıkardı, çalışan sayılarını yüzde 7 azalttı.