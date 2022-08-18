Avrupalı bankalardan Rus tahvili kararı

Financial Times'ın haberine göre Avrupalı regülatörlerin de yatırımcıların ellerindeki Rus devlet ve şirket tahvili pozisyonlarını azaltmalarına yardım için yasakları gevşetmeleri Avrupa bankalarının Rus tahvillerinde işlem yapma olanağı sunmaya başlamalarının yolunu açtı.

Konuya yakın kaynaklara göre JP Morgan Chase, BofA, Jefferies ve Citigroup gibi ABD bankalarının ardından UBS, Barclays ve Deutsche Bank müşterilerinin ellerindeki Rus borçlanma kağıtlarını satmalarına imkan vermeye başladı.

Credit Suisse ve HSBC gibi bankalar ise Rus borçlanma kağıtları piyasasından uzak durmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başladığı 24 Şubat'ta Rusya'nın yabancı para cinsinden tahvil stoku 40 milyar dolar seviyesindeydi ve bunu yarısı yabancı yatırımcıların elinde bulunuyordu.