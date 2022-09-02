Avrupalı tüketicilerin büyüme beklentisi düştü

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüketici beklentileri anketinin temmuz ayı sonuçları gelecek 12 ay için enflasyon bekleyişlerinin değişmediğini, büyüme beklentilerinin ise düştüğünü gösterdi.

Gelecek 12 ayın enflasyonuna yönelik medyan beklenti temmuz ayında, haziran ayında olduğu gibi yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti. Ancak gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıktı.

Ancak tüketiciler gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. ECB anketine göre gelecek 12 ay için ekonomik büyüme beklentisi temmuz ayında, haziran ayındaki yüzde -1,3'ten 2020 yılı Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde -1,9'a indi.

Ekonomik büyüme beklentilerinin düşürülmesine bağlı olarak gelecek 12 ay için işsizlik oranı beklentisi 2021 yılı Eylül ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 12'ye çıktı.

Tüketicilerin gelirlerinde gelecek 12 aydaki büyümeye yönelik beklentiler ise haziran ayındaki yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e geriledi. 2022 yılı Mart ayında ise gelecek 12 ay için gelirlerde büyüme beklentisi yüzde 0,5 seviyesindeydi.

Tüketiciler harcamalarda gelecek 12 ayda yaşanacak nominal büyüme için beklentilerini ise yüzde 3.9'dan yüzde 4,2'ye çıkardı.