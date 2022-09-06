'Avrupalıların enerji faturaları artacak'

Analistlere göre hanehalklarının enerji faturaları tepe yaptıklarında Avrupa'nın toplam GSYH'sının yüzde 15'i civarına ulaşacak.

Piyasanın içinde bulunulan krizi küçümsediğini de savunan analistler "Biz bu krizin 1970'lerdeki petrol krizinden daha derin olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs raporunda enerji üretimine fiyat sınırı getirilmesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) enerji faturalarında 650 milyar euro civarında tasarruf olabileceğini de belirtti.