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Avrupa'nın en büyük hisse borsası Fransa oldu

İngiltere, Avrupa'nın en büyük hisse senedi borsası olma unvanını Fransa'ya kaptırdı.

14.11.2022 - 14:29 |
Avrupa'nın en büyük hisse borsası Fransa oldu

Ekonomik büyüme endişelerinin İngiliz varlıkları üzerinde yarattığı baskı ve Çin'in Covid-19 tedbirlerini gevşetmesinin Fransa'nın lüks markalarının üreticilerinin hisselerine değer kazandırması Paris'in Londra'yı geçerek Avrupa'nın en büyük hisse senedi borsası unvanını almasını sağladı.

ABD doları cinsinden hesaplandığında Fransız şirketlerinin piyasa değeri İngiliz şirketlerinin piyasa değerini geride bıraktı.

Kurlardaki dalgalanmalar da Fransa'ya, İngiltere karşısında avantaj sağladı.

İngilizlerin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak için referandum yaptıkları 2016 yılı Haziran ayından bu yana İngiliz ve Fransız hisse senetleri arasındaki 1,5 trilyon dolarlık fark kapandı. Şu anda İngiliz hisse senetlerinin piyasa değeri 2 trilyon 821 milyar dolar, Fransız hisse senetlerinin değeri ise 2 trilyon 823 milyar dolar.

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