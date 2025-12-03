Avustralya beklenenden daha yavaş büyüdü

Eylül ayı sonunda biten üç aylık dönemde gayri safi yurtiçi hasıla %0,4 arttı. Bu artış %0,7 olan tahminin altında gerçekleşti. Yıllık büyüme %2,1 ile %2,2 olan tahminin biraz altında kaldı, ancak Avustralya Merkez Bankası’nın tahminlerine yakın seyrediyor.

Rakamların açıklanmasının ardından devlet tahvili getirileri geriledi ve önceki yükselişini sildi. Piyasalarda, Avustralya Merkez Bankası’nın daha şahin bir tutum sergileyeceğine dair beklentiler zayıflarken, hisse senetleri yükseldi.

GSYH verileri, hanehalkı tasarruf oranının daha yüksek gelirlerle desteklenerek %6'dan %6,4'e yükseldiğini ve hanehalklarının isteğe bağlı harcamalardan uzaklaştığını gösterdi.