Avustralya cari açık verdi

Avustralya, küresel ticaretteki belirsizlikler ve emtia fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle üst üste dokuzuncu çeyrekte cari açık verdi. İkinci çeyrekte kaydedilen açık, özellikle demir cevheri ve kömürdeki gerilemeden kaynaklandı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) yaptığı açıklamada, cari işlemler dengesinin çeyrekte 0,4 milyar Avustralya doları artarak 13,7 milyar Avustralya doları (yaklaşık 8,98 milyar ABD doları) açık verdiğini belirtti.

Avustralya'nın dış ticaret hadleri ilk çeyreğe göre %1,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %2,4 geriledi. ABS'ye göre, bu kötüleşmenin arkasında özellikle demir cevheri ve kömürdeki emtia fiyat düşüşleri yer aldı.