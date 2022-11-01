Avustralya faiz artırdı

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada faiz oranının yüzde 2,60'tan yüzde 2,85'e çıkarıldığı belirtildi. Böylece ülkede politika faizi 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

RBA son 7 toplantısında toplam 275 baz puan faiz artırdı.

RBA, 25 baz puanlık faiz artışının yüzde 2-3 aralığında olan enflasyon hedefine yardımcı olacağını belirtti. Ancak önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğine işaret etti.

Banka, küresel ekonomiyi, hanehalkı harcamalarını, ücret ve fiyat belirleme davranışını yakından izleyeceğini belirtti.

Açıklamada "Gelecekteki faiz artırımlarının boyutu ve zamanlaması gelen verilerle kurulun enflasyon, iş gücü piyasası görünümüne ilişkin değerlendirmesine göre belirlenmeye devam edecektir. Kurul, enflasyonu hedefe döndürme kararlılığını sürdürmekte ve bunu başarmak için gerekeni yapacaktır" denildi.

RBA, 2023 ve 2024 yıllarında yüzde 1,5 büyümeyi bekliyor. Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 4,75, 2024 yıl sonunda yüzde 3 olacağı tahmin ediliyor.

Ülkede enflasyon yüzde 6,1 seviyesinde bulunuyor.