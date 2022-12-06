Avustralya faiz artırdı

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada faiz oranının yüzde 2,85'ten yüzde 3,10'a çıkarıldığı belirtildi.

RBA son 8 toplantısında toplam 300 baz puan faiz artırdı.

RBA önceliğinin düşük enflasyonu yeniden tesis etmek ve yüzde 2-3 aralığına çekmek olduğunu yineledi.

Kurul önümüzdeki dönemde faiz oranlarını daha da artırmayı beklediğini ancak bunun önceden belirlenmiş bir rotada olmayacağına işaret etti.

Açıklamada "Kurul, küresel ekonomiyi, hanehalkı harcamalarını, ücret ve fiyat belirleme davranışlarını yakından izliyor. Gelecekteki faiz artırımlarının boyutu ve zamanlaması, gelen veriler ve Kurul'un enflasyon, iş gücü piyasası görünümüne ilişkin değerlendirmesine göre belirlenmeye devam edecek. Kurul, enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve bunun için gerekeni yapacaktır" denildi.

RBA, 2023 ve 2024 yıllarında yüzde 1,5 civarında büyümeyi bekliyor.