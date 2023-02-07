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Avustralya faiz artırdı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), 2023 yılının ilk toplantısında politika faiz oranında piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan artışa gitti.

07.02.2023 - 08:43 |
Avustralya faiz artırdı

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz oranının yüzde 3,10'dan yüzde 3,35'e çıkarıldığı belirtildi. 

RBA böylece son 9 toplantısında toplam 325 baz puan faiz artırdı. 

Banka, önceliğinin düşük enflasyonu yeniden tesis etmek ve yüzde 2-3 aralığına çekmek olduğunu yineledi. 

Kurul, enflasyonun hedefe dönmesini sağlamak için önümüzdeki aylarda faiz oranlarında daha fazla artışa ihtiyaç duyulacağını belirtti. 

Açıklamada yüksek enflasyon döneminin geçici olduğuna işaret edildi. 

Kurul, faiz oranlarının daha ne kadar artırılması gerektiğini değerlendirirken, küresel ekonomideki gelişmeleri, hanehalkı harcamalarındaki eğilimleri, enflasyon ve iş gücü piyasasının görünümünü yakından takip edeceğini açıkladı. 

Açıklamada "Kurul, enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için gerekeni yapacaktır" denildi. 

Avustralya'da 2022 yılının son çeyrek döneminde enflasyon yüzde 7,8 olarak açıklandı.

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