Avustralya faiz artırdı

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada faiz oranının yüzde 3,35'ten yüzde 3,60'a çıkarıldığı belirtildi.

RBA son 10 toplantısında toplam 350 baz puan faiz artırdı.

Küresel enflasyonun hala çok yüksek olduğu belirtilen açıklamada "Enflasyonun hedef oranlara dönmesi biraz zaman alacak" denildi.

Kurulun önceliğinin enflasyonu hedefe ulaştırmak olduğu belirtilen açıklamada "Yüksek enflasyon insanların hayatını zorlaştırmakta ve ekonominin işleyişine zarar vermektedir. Eğer yüksek enflasyon insanların beklentilerine yerleşirse daha sonra düşürmek çok maliyetli olur. Bu, daha da yüksek faiz oranları ve işsizlikte daha büyük bir artışa yol açar" ifadeleri kullanıldı.

Kurul, enflasyonun hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç duyulacağının sinyalini bir kez daha verdi.