Avustralya faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA), enflasyondaki düşüşün yavaşlaması ve yurt içi ekonomik aktivitenin toparlanması işaretleri üzerine nakit faiz oranını mevcut seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Banka, hem iç hem de dış ekonomik görünüme dair belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı. Piyasalarda beklenti de faizin değiştirilmeyeceği yönündeydi.

RBA'nın açıklamalarına göre, enflasyon 2022'deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düşüş gösterse de, temel enflasyondaki gerileme hızı yavaşlamış durumda. Haziran çeyreğinde manşet ve düzeltilmiş ortalama enflasyon yüzde 2-3 aralığında seyrederken, son veriler Eylül çeyreğinde enflasyonun beklenenden yüksek çıkabileceğine işaret ediyor.

Yurt içi ekonomik aktiviteye bakıldığında, özel talep büyümeyi yönlendiren ana faktör olarak öne çıkarak beklenenden daha hızlı bir toparlanma sergiliyor. Reel hanehalkı gelirlerinin artması ve finansal koşulların gevşemesiyle özel tüketim canlanırken, konut piyasası da güçleniyor. Kredi hem hanehalkına hem de işletmelere rahatlıkla sağlanıyor.

İş gücü piyasası koşulları son aylarda genel olarak istikrarlı ve bir miktar sıkı kalmaya devam etti. İstihdam artışı beklenenden biraz daha yavaşlasa da, Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 4,2'de sabit kaldı. İş gücü piyasasında yetersiz kullanım oranları düşük seviyelerde seyrederken, ücret artışları zirveden geriledi; ancak zayıf üretkenlik artışı nedeniyle birim iş gücü maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor.

RBA, hem yurt içi hem de uluslararası gelişmelerden kaynaklanan ekonomik aktivite ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğunu belirtti.