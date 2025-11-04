Avustralya faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası bugünkü toplantısında gösterge konumdaki nakit faiz oranını yüzde 3,60 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, enflasyonun 2022 zirvesinden önemli ölçüde gerilemesine rağmen son dönemde yeniden yükseldiğini belirtti.

Haberin Devamı

Eylülde sona eren 3 ayda enflasyon yüzde 1,0 olurken yıllık bazda yüzde 3,0’e yükseldi. Bu oran, Haziran çeyreğindeki yüzde 2,7’nin ve Ağustos ayı Para Politikası Bildirimi’ndeki öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

RBA, temel enflasyondaki artışın kısmen geçici unsurlardan kaynaklandığını, Kasım tahminlerinde 2026’da bir faiz indirimi varsayımıyla enflasyonun kısa vadede yüzde 3’ün üzerine çıkıp 2027’de yüzde 2,6’ya gerilemesinin öngörüldüğünü açıkladı.

İç talebin canlanmaya devam ettiği, konut piyasasının güçlendiği ve krediye erişimin kolay olduğu belirtildi. İş gücü piyasası ise “biraz sıkı” kalmaya devam ederken, işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 4,5’e yükseldi.

RBA, enflasyon ve istihdam görünümünde çift yönlü risklerin sürdüğünü, önceki faiz indirimlerinin etkilerinin hissedilmesinin zaman alacağını vurguladı. Banka, kalıcı fiyat istikrarı ve tam istihdam hedefleri doğrultusunda temkinli duruşunu koruyacağını bildirdi.