Avustralya faizi sabit tuttu

Yapılan açıklamada enflasyon risklerinin yükselme yönüne kaydığı ve fiyat baskılarının kalıcılığını değerlendirmenin biraz daha uzun süreceği belirtildi. Ayrıca, yurt içi talebin beklenenden daha güçlü olduğu ve bunun enflasyonist baskılara katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Piyasalar, enflasyon ve tüketici talebine ilişkin güçlü verilerin ardından bu hafta bir faiz indirimi ihtimali görmezken, gelecek yılın ilerleyen dönemlerinde bir faiz artışı riskini fiyatlandırmaya başlamıştı.