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Avustralya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası (RBA), öncelikli hedefin enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndürmek olduğuna işaret ederek, piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

05.11.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Avustralya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,35 seviyesinde tutuldu. RBA'dan yapılan açıklamada, enflasyonu makul bir zaman dilimi içinde sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndürmenin en yüksek öncelik olmaya devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, "Bu, RBA'nın fiyat istikrarı ve tam istihdam yetkisiyle tutarlıdır. Bugüne kadar, uzun vadeli enflasyon beklentileri enflasyon hedefiyle tutarlı olmuştur ve bunun böyle kalması önemlidir." denildi.

RBA Para Politikası Kurulu, kararlarını yönlendirmek için verilere ve risklerin gelişen değerlendirmesine güvenmeye devam edeceğini belirterek, "Bunu yaparken, küresel ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelere, iç talepteki eğilimlere ve enflasyon ve iş gücü piyasası görünümüne yakından dikkat edecektir. Kurul, enflasyonu hedefe döndürme kararlılığında kararlılığını koruyacak ve bu sonuca ulaşmak için gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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