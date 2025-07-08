Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

RBA'dan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz %3,85 olarak bırakıldı. Piyasa beklentisi faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

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RBA Para Politikası Kurulu, toplantı sonrası bildiride atıf yapılmayan bir oy kaydı yayınlamaya karar verdi. Buna göre, kurulun 9 üyesinden 6'sı faizin sabit bırakılması yönünde oy kullanırken, 3 üye aksi yönde görüş bildirdi.

Açıklamada, "Kurul, enflasyona yönelik risklerin daha dengeli hale geldiği ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği yargısına varmaya devam ediyor. Bununla birlikte, özellikle hem toplam talep hem de arz konusunda artan belirsizlik seviyesi göz önüne alındığında, görünüm konusunda ihtiyatlı olmaya devam ediyor. Kurul, enflasyonun sürdürülebilir bir temelde %2,5'e ulaşma yolunda olduğunu doğrulamak için biraz daha fazla bilgi bekleyebileceği yargısına vardı. Para politikasının, Avustralya'daki faaliyet ve enflasyon üzerinde önemli etkileri olması durumunda uluslararası gelişmelere kararlı bir şekilde yanıt vermek için iyi bir konumda olduğunu belirtti." denildi.

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Kurul, kararlarını yönlendirmek için verilere ve risklerin gelişen değerlendirmesine dikkat edeceğini belirterek, "Bunu yaparken, küresel ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelere, iç talepteki eğilimlere ve enflasyon ve iş gücü piyasası görünümüne yakından dikkat edecektir. Kurul, fiyat istikrarı ve tam istihdam sağlama görevine odaklanmıştır ve bu sonucu elde etmek için gerekli gördüğü şeyi yapacaktır." şeklinde görüş belirtildi.