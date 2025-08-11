Avustralya'da emlak piyasası yavaşladı

Canlı Borsa
Avustralya emlak piyasasında son dönemde bir miktar yavaşlama gözlemlenirken, bu durum açık artırma hacimlerinde ve satış başarı oranlarında düşüşlerle kendini gösterdi.

11.08.2025 - 09:23
Emlak araştırma grubu Cotality'nin verilerine göre, geçen hafta tüm başkentlerde toplam 1.584 konut açık artırmaya çıkarıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı haftasına göre %16,2'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Temmuz sonu itibarıyla %74,7 ile 12 ayın en yüksek seviyesine ulaşan başarılı açık artırma satış oranları, geçen hafta başkentlerin genelinde %71,7'ye geriledi. Cotality, bu düşüşe rağmen açık artırma satış oranının üst üste dokuz haftadır %70 seviyesinin üzerinde kalmayı başardığını ekledi.

