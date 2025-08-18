Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAvustralya'da emlak sektörü hareketlendi
HaberlerUzmanparaAvustralya'da emlak sektörü hareketlendi

Avustralya'da emlak sektörü hareketlendi

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) son faiz indirimi ülkenin emlak piyasasında gözle görülür bir canlanmaya yol açtı.

18.08.2025 - 09:29 | | Foreks Haber
Avustralya'da emlak sektörü hareketlendi

Geçtiğimiz hafta artan açık artırma hacimleri ve satış oranları, piyasanın bu karara hızlı tepki verdiğini gösteriyor. Gayrimenkul araştırma grubu Cotality'nin verilerine göre bir önceki haftaya kıyasla gayrimenkul açık artırma hacimleri %24,3 oranında arttı ve 1.972 başkent konutu satışa çıkarıldı.

Haberin Devamı

Bu, son yedi haftanın en yüksek açık artırma hacmi oldu. Açık artırmalardaki başarılı satış oranı %75,0'a ulaşarak bir önceki haftaya göre 3,3 puanlık bir artış gösterdi ve geçen yıl nisan ayının ilk haftasından bu yana kaydedilen en yüksek erken satış oranı oldu.

RBA, geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan aşağı çekerek %3,60 seviyesine getirdi. Bu veriler, yaklaşan bahar satış sezonunun nasıl gelişebileceğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

Misli’nin Şans Oyunları, Kazanç Kulesi ve Süper Çarkıfelek’le Kazandırdı! Tam 559.722 TL…

Misli’nin Şans Oyunları, Kazanç Kulesi ve Süper Çarkıfelek’le Kazandırdı! Tam 559.722 TL…

Dikkat çeken açıklama! Almanya'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali var mı?

Dikkat çeken açıklama! Almanya'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali var mı?