Avustralya'da emlak sektörü hareketlendi

Geçtiğimiz hafta artan açık artırma hacimleri ve satış oranları, piyasanın bu karara hızlı tepki verdiğini gösteriyor. Gayrimenkul araştırma grubu Cotality'nin verilerine göre bir önceki haftaya kıyasla gayrimenkul açık artırma hacimleri %24,3 oranında arttı ve 1.972 başkent konutu satışa çıkarıldı.

Bu, son yedi haftanın en yüksek açık artırma hacmi oldu. Açık artırmalardaki başarılı satış oranı %75,0'a ulaşarak bir önceki haftaya göre 3,3 puanlık bir artış gösterdi ve geçen yıl nisan ayının ilk haftasından bu yana kaydedilen en yüksek erken satış oranı oldu.

RBA, geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan aşağı çekerek %3,60 seviyesine getirdi. Bu veriler, yaklaşan bahar satış sezonunun nasıl gelişebileceğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.