Avustralya'da enflasyon düşüşünü sürdürüyor

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatları yüzde 6 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki dönem yüzde 7 olan enflasyonun yüzde 6,2'ye ineceği yönünde oluşmuştu.

Avustralya'da tüketici fiyatları 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 7,8 ile zirveyi gördü.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) yüzde 2-3 aralığında olan enflasyon hedefine 2025 yılının ortalarında dönülmesini bekliyor. RBA son 15 ayda 12 kez faiz artışına gitti.

RBA'nın gelecek hafta yeni bir faiz toplantısı bulunuyor. Analistler bu toplantıda faiz artırma ihtimalinin azaldığına işaret ediyor. İşlemciler RBA'nın 1 Ağustos toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 20 ile fiyatlıyor. Bu oran enflasyon rakamları açıklanmadan önce yüzde 50 seviyesindeydi.

Tüketici fiyatları ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre ise yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 1 olacağı yönündeydi.