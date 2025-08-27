Avustralya'da enflasyon göstergesi yükseldi

Ülkede geçen ay tüketici fiyat endeksi göstergesi, Haziran'daki %1,9'luk artıştan %2,8'e yükseldi ve ekonomistlerin %2,3'lük beklentilerini aştı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), enflasyondaki bu artışın en büyük katkılarının konut, gıda, alkol ve tütün maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığını belirtti.

Bu veriler, RBA'nın salı günü enflasyonun kontrol altında kalması halinde daha fazla faiz indirimi olasılığının bulunduğunu açıklamasının ardından geldi.

Verilere göre çekirdek enflasyon olarak kabul edilen 'düzeltilmiş ortalama' ise Temmuz ayında yıllık bazda %2,7'ye yükseldi; haziran ayında bu oran %2,1'di.

Capital Economics Asya Ekonomi Başkanı Marcel Thieliant, "Temmuz ayındaki manşet enflasyondaki sıçramanın büyük bir kısmı, RBA'nın göz ardı edeceği oynak bileşenleri yansıtırken, temel enflasyon da toparlandı" dedi. Thieliant, "Temel beklentimiz, RBA'nın üç faiz indirimi daha yapmaya devam edeceği yönünde, ancak riskler daha az gevşeme lehine" diye ekledi.

ABS, yıllık konut enflasyonunun Temmuz ayında %3,6'ya çıkarak haziran ayındaki %1,6'lık seviyesinden yükseldiğini ve bunda elektrik maliyetlerindeki artışın etkili olduğunu bildirdi.