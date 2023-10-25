Avustralya'da enflasyon tahminleri aştı

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artış gösterdi. Bu piyasa beklentisi olan yüzde 1,1 ve yüzde 5,3 seviyelerinin bir miktar üzerinde artışa işaret etti.

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Avustralya'da tüketici fiyatları 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 7,8 ile zirveyi gördü.

Veriler RBA Başkan Yardımcısı Michele Bullock'un politikayı daha da sıkılaştırmaya hazır olduğu yönündeki mesajlarının ardından geldi. Bullock salı günü bir konferansta yaptığı konuşmada "Enflasyonun hedefe şu anki tahminlerden daha yavaş geri döndüğünü görme riski var. Enflasyon görünümünde yukarı yönlü önemli bir revizyon olması durumunda kurul, nakit oranını daha da artırmakta tereddüt etmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Avustralya Merkez Bankası yüzde 2-3 aralığında olan enflasyon hedefine 2025 yılının ortalarında dönülmesini bekliyor.

RBA, son 16 ayda 12 kez faiz artışına giderken, son 4 toplantısında yüzde 4,10 seviyesini korudu.

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RBA'nın önümüzdeki ilk faiz toplantısı 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.