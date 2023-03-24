Avustralya'da imalat PMI daralmaya işaret etti

Judo Bank ve Markit iş birliğiyle hazırlanan imalat sektörü PMI öncü verilerle mart ayında 50,5 puandan 48,7 puana indi. Böylece endeks 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Zayıf talep, yüksek faiz oranları, yüksek enflasyon ve daha zayıf ekonomik koşulların ticari faaliyetler üzerinde baskı yarattığı belirtildi.

İmalat sektörü üretim endeksi 49,9 puandan 47,2 puana inerek 19 ayın en düşük seviyesini gördü.

Hizmet sektörü PMI 50,7 puandan 48,2 puana, bileşik PMI 50,6 puandan 48,1 puana indi ve son 3 ayın en düşük seviyesine geldi.