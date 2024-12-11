Avustralya'da iş ilanları sayısı düştü

Avustralya İş ve Yetenek Ofisi (LMIP) tarafından yapılan açıklamaya göre, iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle Kasım ayında bir önceki aya göre %1,9 veya 4 bin 200 adet ilan azalarak 221 bin 200 seviyesine indi.

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LMIP'den yapılan açıklamada, "Bu ayın raporu, boş pozisyon sayılarının ulusal düzeyde aşağı yönlü eğilim göstermeye devam ettiğini ve son 12 ayın 9'unda azaldığını gösteriyor. Buna rağmen, boş pozisyon sayıları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve şu anda iş gücü piyasasında 2019'un aylık ortalamasına kıyasla yaklaşık %30 daha fazla ilan var." denildi. İş ilanları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ise %14,6 veya 37 bin 900 daha az oldu.