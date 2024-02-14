Avustralya'da iş ilanlarında büyüme sona erdi

Avustralya'da iş ilanları sayısı son dokuz ayın yedisinde düşerek Covid-19 salgınının ardından rekor büyüme döneminin sona erdiğine işaret etti.

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Buna rağmen iş gücü piyasasında 2019'un aylık ortalamasıyla karşılaştırıldığında yaklaşık üçte iki oranında daha fazla ilan sayısı kaydediliyor.

Avustralya İş ve Yetenek Ofisi (LMIP) tarafından yapılan açıklamaya göre iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 254 bin 500 seviyesine indi.

İş ilanları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 geriledi.

Bu düşüş eğilimi Avustralya İstatistik Kurumu (ABS) tarafından açıklanan verilerde de göze çarpıyor. ABS iş ilanları Kasım 2023'e kadar olan bir yılda yüzde 14,4 düşüş gösterdi.