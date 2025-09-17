Canlı Borsa
Avustralya'da iş ilanlarında düşüş sürüyor

Avustralya'da online iş ilanları düşüş eğilimini Ağustos ayında da sürdürdü.

17.09.2025 - 09:23 | | Foreks Haber
Avustralya İş ve Yetenek Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre çevrimiçi iş ilanları, son üç yılın genelinde gözlemlenen düşüş eğilimine Ağustos ayında yeniden başlarken, mevcut sayılar 2019 ortalamasının hala yaklaşık %20 üzerinde seyrediyor. Ulusal çapta %4,2'lik bir düşüşle 202.500 seviyesine gerilemesine rağmen, ilanlar tarihsel olarak yüksek seviyelerini koruyor.

Ağustos 2025 verilerine göre, çevrimiçi iş ilanları bir önceki aya göre 8 bin 900 adet azalarak 202 bin 500'e düştü. Yıllık bazda incelendiğinde ise, Ağustos 2025'e kadar olan süreçte ilanlarda %12,2 veya 28 bin adet bir gerileme kaydedildi.

Bu düşüş trendi, Avustralya İstatistik Bürosu'nun İş İlanları serisindeki Mayıs 2025'e kadar olan bir yıllık süreçte gözlenen %2,8'lik azalma ile de destekleniyor.

