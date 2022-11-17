Avustralya'da işsizlik geriledi

Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 3,5 ile 1974 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 3,5 olmuştu.

İstihdam ekim ayında 15 bin olan beklentilerin iki katından fazla 32 bin 200 arttı.

Citigroup ekonomistleri Avustralya Merkez Bankası'nın şahin tutumunu devam ettirmesini ve 2023 yılında faizi yüzde 3,35'in üzerine taşımasını bekliyor.

Avustralya'da faiz oranı halihazırda yüzde 2,85 ve aralık ayında faizin yüzde 3,10'a çıkarılacağı tahmin ediliyor.