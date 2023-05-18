Avustralya'da işsizlik oranı yükseldi

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre nisan ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının yüzde 3,5 olarak kalacağı yönündeydi.

Veriler dün ücretlerin ilk çeyrekte beklenenden biraz daha fazla arttığı, ancak Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yakın vadede faiz oranlarını yükseltmeye teşvik edecek kadar olmadığı değerlendirmelerinin ardından geldi.

RBA bu ay başında gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranını beklenmedik şekilde 25 baz puan daha artırdı.

Söz konusu ayda ülkede 4 bin 300 istihdam düşüşü yaşandı. Piyasalarda beklenti istihdamda 25 bin artış olacağı yönündeydi. İstihdam tam zamanlı çalışanlar için 27 bin 100 azalırken, yarı zamanlı çalışanlarda 22 bin 800 arttı.

İstihdamdaki bu düşüşe rağmen aylık çalışma saatleri yüzde 2,6 oranında arttı.

İş gücüne katılım oranı beklendiği gibi yüzde 66,7 seviyesinde kaldı.