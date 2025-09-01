Avustralya'da konut fiyatları hız kazandı

Avustralya'da konut fiyatları Ağustos ayında son bir yılın en hızlı aylık yükselişini kaydederek piyasadaki güçlü talebi yansıttı. Düşen faiz oranları, artan reel ücretler ve devam eden konut arzı sıkıntısı bu yükselişte ana etkenler oldu.

Mülkiyet araştırma grubu Cotality'ye göre ulusal konut fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,7 artarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve üst üste yedinci ay yükselişini sürdürdü. Aynı dönemde büyük şehirlerdeki konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,8'lik bir artış gösterdi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranlarını Şubat ayında düşürmeye başlamış, ardından Mayıs ve Ağustos aylarında da indirimlere gitmişti ve daha fazla indirimin yolda olduğu beklentisi bulunuyor.