Avustralya'da perakende satışlar arttı

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan (ABS) yapılan açıklamaya göre temmuz ayında öncü verilerle mevsimsel düzeltilmiş perakende satışlarda bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış oldu. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Gıda perakendeciliğinde bir değişikliğin olmadığı ayda ev eşyaları satışları yüzde 0,2 geriledi. Giyim eşyası ve kişisel aksesuar satışları yüzde 2, büyük mağazacılık satışları yüzde 3,6, kafe, restoran ve hazır gıda hizmetleri yüzde 1,3 artış gösterdi.

Perakende satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay da yıllık artış yüzde 2,3 seviyesinde bulunuyordu.