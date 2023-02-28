Avustralya'da perakende satışlar beklentileri aştı

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre 2023 yılı Ocak ayında mevsimsel düzeltilmiş perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 34,47 milyar Avustralya dolarından 35,09 milyar Avustralya dolarına çıktı. Piyasa beklentisi yüzde 1,5 artış olacağı yönündeydi.

Gıda perakendeciliği yüzde 0,3, ev eşyaları satışları yüzde 1,1, giyim eşyası ve kişisel aksesuar satışlarında yüzde 6,5, büyük mağazacılık satışları yüzde 8,8, kafe, restaurant ile hazır gıda hizmetleri yüzde 1,2 artış gösterdi.

Perakende satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay da yıllık artış yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyordu.