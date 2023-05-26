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Avustralya'da perakende satışlar değişmedi

Avustralya'da perakende satışlarda bir önceki aya göre değişiklik olmadı.

26.05.2023 - 10:12 |
Avustralya'da perakende satışlar değişmedi

Avustralya'da perakende satışlar piyasaların artış beklentisine karşılık bir değişiklik göstermedi.

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre nisan ayında mevsimsel düzeltilmiş perakende satışlarda bir önceki aya göre değişim olmadı ve 35,14 milyar Avustralya doları seviyesinde kaldı.

Perakende satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

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