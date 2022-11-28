Avustralya'da perakende satışlar geriledi

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre ekim ayında mevsimsel düzeltilmiş perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 35 milyar Avustralya doları oldu. Piyasa beklentisi yüzde 0,5 yükseliş olacağı yönündeydi.

Gıda perakendeciliğinde artış yüzde 0,4 ile tek yükseliş gösteren sektör olurken, ev eşyaları satışları yüzde 0,5, giyim eşyası ve kişisel aksesuar satışlarında yüzde 0,6, büyük mağazacılık satışları yüzde 2,4, kafe, restoran, hazır gıda hizmetleri yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Perakende satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay yıllık yükseliş yüzde 17,9 seviyesinde bulunuyordu.