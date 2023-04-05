Avustralya'da sanayi sektörü daraldı

Ai Group tarafından hesaplanmaya başlanan sanayi endeksi mart ayında -6,1 seviyesine kadar indi. Endeks bir önceki ay -1,8 seviyesinde bulunuyordu.

Ai Group'tan yapılan açıklamaya göre yeni siparişler göstergesi 28,1 puan düşerek -19,8 seviyesine kadar indi. Yeni siparişlerdeki aylık azalış Covid-19 kapatmalarının neden olduğu 2020 yılı Nisan ayındaki düşüşü bile aştı.

Faaliyet/satışlar negatif bölgede kalırken, istihdam çok ılımlı bir büyümeye geldi.

Açıklamada fiyat baskılarının bir miktar azalmaya devam ettiği ancak tüm fiyat göstergelerinin hala önemli bir genişleme içinde olduğu kaydedildi.

İmalat sektöründe ise durum tersi bir seyir izledi. İmalat sektörü endeksi (PMI) -6,4 seviyesinden pozitif bölgeye geçerek 5,6 oldu. Piyasalar endeksin -4 seviyesine gelmesini bekliyordu.

İnşaat sektöründe daralma devam etti ve endeks (PCI) -5 seviyesinden -5,8'e geriledi.