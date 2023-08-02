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Avustralya'da sanayi sektörü daraldı

Ai Group tarafından hesaplanan Avustralya sanayi endeksi ülke endüstrisindeki daralmanın imalatta yaşanan olumsuz görünüm ile temmuz ayında bir miktar daha arttığını gösterdi.

02.08.2023 - 09:47 |
Avustralya'da sanayi sektörü daraldı

Ai Group'tan yapılan açıklamaya göre mevsimsellikten arındırılmış sanayi endeksi temmuz ayında -11,9 puandan -14,7 puana geriledi. Endeks son 15 aydır daralma bölgesinde bulunuyor. 

İmalat sektörü endeksi (PMI) -19,8 puan düşüşle -25,6 puana gerilerken, inşaat sektörü endeksi (PCI) 10,6 puan artışla -9,2 seviyesine çıktı.

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