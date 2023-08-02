Avustralya'da sanayi sektörü daraldı
Ai Group tarafından hesaplanan Avustralya sanayi endeksi ülke endüstrisindeki daralmanın imalatta yaşanan olumsuz görünüm ile temmuz ayında bir miktar daha arttığını gösterdi.
02.08.2023 - 09:47 |
Ai Group'tan yapılan açıklamaya göre mevsimsellikten arındırılmış sanayi endeksi temmuz ayında -11,9 puandan -14,7 puana geriledi. Endeks son 15 aydır daralma bölgesinde bulunuyor.
İmalat sektörü endeksi (PMI) -19,8 puan düşüşle -25,6 puana gerilerken, inşaat sektörü endeksi (PCI) 10,6 puan artışla -9,2 seviyesine çıktı.