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Avustralya'da şirket karları beklentileri aştı

Avustralya'da 2022 yılının son çeyreğinde şirket karları analistlerin tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.

27.02.2023 - 09:33 |
Avustralya'da şirket karları beklentileri aştı

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre son çeyrekte şirket karları mevsimsel düzeltilmiş verilerle bir önceki döneme göre yüzde 10,6 yükseldi. Piyasada beklenti karların yüzde 1,5 artacağı yönündeydi.

Yıllık bazda şirket karlarında artış yüzde 16 oldu.

Şirketlerin stoklarında piyasa beklentilerine paralel dönemsel olarak yüzde 0,2 düşüş yaşandı. Stoklarda yıllık yüzde 5,9 artış kaydedildi.

Şirketlerde ücret artışı dönemsel yüzde 2,6 olurken, yıllık yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti.

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