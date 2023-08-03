Avustralya'da ticaret fazla verdi

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılı Haziran ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ticaret 11 milyar 321 milyon Avustralya doları fazla verdi. Piyasaların beklentisi 11 milyar Avustralya doları fazla verileceği yönündeydi.



Mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat aylık yüzde 1,7 düşüşle 55 milyar 626 milyon Avustralya doları olurken, ithalat aylık yüzde 3,9 düşüşle 44 milyar 305 milyon Avustralya doları seviyesine geldi.