Avustralya'da ticaret fazlası beklentileri aştı

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre ağustos ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ticaret 12 milyar 444 milyon Avustralya doları fazla verdi. Piyasaların beklentisi 8,85 milyar Avustralya doları fazla verileceği yönündeydi.



Mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat aylık yüzde 7 artışla 60 milyar 613 milyon Avustralya doları olurken, ithalat aylık yüzde 0,4 artışla 48 milyar 169 milyon Avustralya doları seviyesine yükseldi.