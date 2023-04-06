Avustralya'da ticaret fazlası beklentileri aştı

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılı Şubat ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ticaret 13 milyar 870 milyon Avustralya doları fazla verdi. Piyasaların beklentisi 11,1 milyar Avustralya doları fazla verileceği yönündeydi.



Mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat aylık yüzde 2,9 düşüşle 57 milyar 43 milyon Avustralya doları olurken, ithalat aylık yüzde 9,1 azalışla 43 milyar 173 milyon Avustralya doları seviyesine geldi.