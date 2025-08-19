Avustralya'da tüketici güveni 3.5 yılın zirvesinde

Bu yükseliş, Covid-19 pandemisi ve son 40 yılın en şiddetli enflasyon artışının neden olduğu uzun süreli karamsarlık dönemini sona erdirdi.

Westpac tüketici duyarlılık endeksi, Ağustos ayında yüzde 5,7 artarak 98,5 seviyesine ulaştı.

Avustralyalı tüketicilerin yüksek mortgage borçları bulunmasına rağmen, RBA'nın enflasyonu yeniden kontrol altına almasıyla önümüzdeki aylarda ek faiz indirimlerinin olası olduğuna dair sinyaller bu artışta etkili oldu.

Ülke ekonomisi düşük işsizlik oranına sahipken, zayıf üretkenlik artışı ve küresel görünüme ilişkin belirsizlikler nedeniyle büyüme yavaş seyrediyor. Zayıf üretkenlik okumaları, hükümet liderleri, ekonomistler ve iş dünyası temsilcilerinin ekonomik reformlar gündemini belirlemek üzere Canberra'da üç gün süren bir konferansın ana konusu oldu. Konut alıcılarının duyarlılığı ise ay içinde yüzde 10,5 artış gösterdi ve anket verileri tüketicilerin fiyatlar konusunda hala iyimser olduğunu ortaya koydu.

Westpac Avustralya Makro-Tahmin Departmanı Başkanı Matthew Hassan, "Avustralyalı tüketicilerin duyarlılık endeksinde 100'ün üzerinde bir okuma kaydettiği son 42 ay oldu. Bu, 1974'te anketimizin başlamasından bu yana yaşanan en uzun ikinci kesintisiz karamsarlık dönemi olup, sadece 1990'lı yılların başındaki derin resesyondan sonra geliyor" dedi.

Hassan, bu uzun süreli tüketici karamsarlığı döneminin nihayet sona erebileceğini ve Ağustos ayındaki yüzde 5,7'lik artışla endeksin net pozitif bölgeye dönmekten sadece yüzde 1,6 uzakta olduğunu belirtti. Hassan ayrıca, RBA'nın ekonomiyi rayında tutmak için önümüzdeki yıl faiz oranlarının biraz daha düşük olması gerekeceğini tahmin ettiğini ekledi.