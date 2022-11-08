Avustralya'da tüketici güveni geriledi

Avustralya'da tüketici güveni Covid-19 pandemisinin başladığından bu yana en düşük seviyeye geldi.

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 1,2 puan azalarak 78,7 seviyesine indi.

Endeks 2021 yılının aynı haftasında gördüğü 109 seviyesinin 30,3 puan, 2022 yılı haftalık ortalaması olan 89,6 seviyesinin 10,9 puan aşağısında bulunuyor.

Aynı zamanda endeks 6 hafta üst üste düşerek 2020 yılı Ağustos ayından bu yana en uzun süreli düşüş serisini yaşıyor.