Avustralya'da tüketici güveni geriledi
Avustralya'da tüketici güveni Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranını 25 puan artışla 2012 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından 5,5 puan aşağı geldi.
14.02.2023 - 09:36 |
ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 83,6 puandan 78,1 puana geriledi.
Tüketici güveninde RBA'nın geçen yıl haziran başında faiz oranlarını artırmaya başlaması sonrası yaşanan 6,6 puan gerilemenin ardından en büyük düşüş gerçekleşti.
Bu düşüşle tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 103,2 puanın 25,1, 2023 yılı haftalık ortalaması olan 84,9 puanın 6,8 puan altında bulunuyor.
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