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Avustralya'da tüketici güveni geriledi

Avustralya'da tüketici güveni Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artırımı sonrası düşüş gösterdi.

14.03.2023 - 10:08 |
Avustralya'da tüketici güveni geriledi

Avustralya'da tüketici güveni, RBA'nın faiz oranını üst üste 10'uncu kez artırmasının ardından 2,9 puan aşağı geldi.

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 79,9 puandan 77 puana geriledi.

Bu düşüşle tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 95,8 puanın 18,8, 2023 yılı haftalık ortalama olan 82,7 puanın 5,7 puan altında bulunuyor.

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