Avustralya'da tüketici güveni geriledi

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 0,5 puan düşüşle 76,5 puana geriledi. Endeks böylece Covid-19 salgınının ilk günleri olan 5 Nisan 2020'de görülen 71,9'un ardından en düşük seviyeye indi.

Bu düşüşle tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 91,2 puanın 14,7, 2023 yılı haftalık ortalaması olan 82,1 puanın 5,6 puan altında bulunuyor.