Avustralya'da tüketici güveni geriledi

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 78,4 puandan 75 puana indi. Tüketici güveni geçen hafta 3,2 puan artış göstermişti.

Böylece endeks üst üste 23'üncü haftasında da 80 puanın altında kaldı. Bu endeksin haftalık olarak hesaplanmaya başladığı 2008 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez yaşanıyor.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 80,3 puanın 5,3 puan altında, 2023 haftalık ortalaması olan 78,2 puanın 3,2 puan altında bulunuyor.